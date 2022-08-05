اجتماعي / مؤسسة الأميرة العنود وجمعية تمكين تنفذان برامج “صيف العنود” برفحاء وكالة الأنباء السعودية



رفحاء 07 محرم 1444هـ الموافق 05 أغسطس 2022م واس

تنظم جمعية تمكين القيادات للتدريب والتأهيل بمحافظة رفحاء بالشراكة مع مؤسسة الأميرة العنود برنامج “صيف العنود”، الذي يضمُّ مساراتٍ متنوعةً من البرامج والفعاليات التنموية لمختلف الفئات العمرية.

وتتضمن المسارات “إعادة التدوير” ضمن مسار مواهب الطفل، ويستهدف الفئات العمرية من “8 إلى 13 سنة”، إضافة إلى “أساسيات الحاسب الآلي” ضمن المسار المعرفي الذي يستهدف الفتيات.

ويهدف البرنامج إلى التمكين المعرفي واكتشاف المواهب وتنميتها من خلال مسارات متعددة.

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18:43ت م

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