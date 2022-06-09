اتهموه بتقليد عبد الحليم حافظ وتوقعوا له الفشل .. كيف غير هاني شاكر صورته عند الجمهور؟ | خبر



يعتبر الفنان الكبير هاني شاكر تهمة تقليد عبد الحليم حافظ، التي وجهها له البعض بمجرد قيام الموسيقار محمد الموجي بتقديمه، شرفا كبيرا ووصفا لم يضايقه، لأنه يحب عبد الحليم حافظ ويعتبر نفسه تلميذا في مدرسته.

وقال هاني شاكر خلال استضافته في برنامج “مع الشريان” الذي يقدمه الإعلامي داود الشريان عبر قناة MBC1 : “أول من قدمني للجمهور كان الموسيقار محمد الموجي في حفلة، من خلال أغنية حلوة يا دنيا، وقبلها بسنتين كنت أتدرب مع الموجي في مدرسته، كما قدمت معه تتر أحد المسلسلات قبل لقاء الجمهور، وكان ينتظر الوقت المناسب لتقديمي لأنني بدأت في ذلك الوقت دراستي في كلية التربية الموسيقية”.

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محمد الموجي

وأضاف : ” بمجرد تقديمي أغنية حلوة يا دنيا اعتقد البعض أن عبد الحليم هو الذي يغني، وذلك بسبب طبيعة ألحان محمد الموجي لعبد الحليم، وعندما عرفوا أنني الصوت الجديد الذي يقدمه اتهموني بالتقليد وتوقعوا التوقف لمسيرتي”.

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عبد الحليم حافظ

وتابع : “لا أعتبر ذلك تهمة ولا يضايقني وصفي بصورة مصغرة من عبد الحليم، وبدأت صورتي عند الجمهور تتغير مع الأغنية الثانية التي تعاونت فيها مع الملحن محمد سلطان سيبوني أحب، وأخذني لمدرسة بعيدة عن الموجي، وابتعدت أكثر مع منير مراد في أغنية قسمة ونصيب، وأكثر مع أغنية كده برضه يا قمر من ألحان خالد الأمير”.

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