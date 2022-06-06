اتحاد الكرة يتقدم ببلاغ ضد مرتضى منصور

تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم، ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.

يأتي ذلك وفقًا لما أكده الإعلامي أحمد حسام ميدو، حيث أوضح أن تلك الشكوى تأتي بسبب الإساءة التي وجهها للحكام في مكالمة مسربة.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: “البلاغ الذي تقدم به اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، يأتي على خلفية الإساءة للحكام المصريين في مكالمة مسربة لرئيس نادي الزمالك في الساعات الأخير”.

واستكمل: “اتحاد الكرة سيتقدم بالمكالمة المسربة من أجل تقديم بلاغ ضد منصور”.

