ابن طمسان يشكر القيادة وكل من قدم لهم التعازي في وفاة الشيخ علي بن شايع آل عادي » صحيفة الرأي الإلكترونية

الرأي – الرياض

وجه محمد بن شايع بن جبران بن طمسان آل عادي باسمه ونيابة عن اخوانه وابن الفقيد وأسرة آل طمسان، شكره وامتنانه إلى مقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين ولسمو وزير الداخلية ولسمو أمير منطقة عسير ولمحافظ طريب ولمشائخ ونواب وأعيان وأفراد القبائل ولكل من قدم التعازي في وفاة أخيه الشيخ علي بن شايع بن طمسان آل عادي رحمه الله.

وعبر عن بالغ شكره لكل من شاركهم أحزانهم سواء عبر الحضور أو الاتصال او التواصل عبر وسائل التواصل المختلفة ووسائل الاعلام وكل من أرسل من ينوب عنه، وكل من تحمل مشقة الطريق لتقديم تعازيه.

وقال إن المصاب في فقد أخيه الشيخ علي رحمه الله كان جللاً والألم كبيراً ولكن بفضل الله ثم بفضل ما قدمتموه لنا من تعازيكم الحارة ومواساتكم الحسنة ودعواتكم الصادقة واسترحامكم الجميل وشعوركم النبيل خفف عنا وجميع الأسرة الشيء الكبير وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على طيب أصلكم وصادق شعوركم.

نسأل الله أن يجزأكم عنا خير الجزاء وأن يجزل لكم المثوبة وأن يجعل كل ما بذلتموه من أجلنا في ميزان حسناتكم جميعا.

كما نسأل الله جل جلاله بأن لا يري أي منكم مكروه وأن يكون سبحانه حافظاً لكم في هذه الدنيا وأن يغفر لكم جميعا وأن يتولاكم في الصالحين والصديقين إنه ولي ذلك والقادر عليه، شكر الله سعيكم وعظم أجركم وجزاكم الله عنا خير الجزاء، إِنَّ ِللهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلَّ شَيءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى فَلْنصْبِرُ وَلنحْتَسِبْ..

” إنَّا لِلّه وَإنَّا إِلَيّه رَاجِعُون “