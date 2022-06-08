«إيمج نيشن أبوظبي» تحصل على حقوق «مليون دولار ليستنغ»

أعلنت إيمج نيشن أبوظبي، المتخصصة في صناعة المحتوى الإعلامي والترفيهي، حصولها على حقوق إنتاج برنامج «مليون دولار ليستنغ الإمارات» التابع لـ«إن بي سي يونيفرسال فورماتس» والمستوحى من برنامج تلفزيون الواقع الأميركي الحائز على جوائز الإيمي «مليون دولار ليستنغ»، وستقدم بذلك أول نسخة دولية من البرنامج الذي يرصد حياة الوسطاء العقاريين، سارداً تفاصيل رحلتهم في بيع وترويج العقارات الفاخرة. وسيُتاح للمشاهدين في أنحاء الدولة متابعة البرنامج حصرياً على منصّة «ستارزبلاي»، والتي بدورها تقدّم خدمات عرض الفيديو حسب الطلب، وهي الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وسيقدم البرنامج على مدار ثماني حلقات للمشاهدين فرصة التعرّف على الحياة المهنية والشخصية لأبرز الوسطاء العقاريين في الإمارات، وسيعرض تفاصيل رحلتهم في التفاوض حول صفقات بيع عدد من أفخم وأرقى العقارات السكنية الحصرية في المنطقة. وستشارك «إيمج نيشن أبوظبي» في إنتاج هذا البرنامج، الذي من المقرر بدء عرض حلقاته في مستهل عام 2023.

من جهته، قال رئيس قسم المحتوى لدى «إيمج نيشن أبوظبي» بن روس: «يسرّ إيمج نيشن أبوظبي حصولها على حقوق إنتاج هذا البرنامج الترفيهي المشهور، بالتعاون مع شريكها ستارزبلاي لمنح المشاهدين فرصة التعرّف إلى حياة الوسطاء والخبراء العقاريين ودورهم في عرض وتقديم العقارات الفارهة في القطاع العقاري المتنامي بدولة الإمارات»، مضيفاً «تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الشركة الرامية إلى مواصلة جذب أنظار العالم للمنطقة وإبراز مشهدها الثقافي الزاخر، ونحن متحمسون لإنتاج هذا البرنامج الذي سيعطي الجمهور المشاهد في جميع أنحاء العالم تجربةً فريدة حول صفقات بيع عدد من المنازل الفاخرة بمشاركة نخبة من أبرز الخبراء العقاريين».

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