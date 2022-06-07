إنجي كيوان تشكو من التحرش الجنسي: “أتعرض له يوميا” (فيديو)



كشفت الفنانة المصرية إنجي كيوان، عن تعرضها بشكل يومي للتحرش الجنسي.

وقالت “إنجي”، خلال البرومو الرسمي لحلقتها ببرنامج “abtalks” الذي يقدمه الإعلامي أنس بوخش، والمقرر عرضها اليوم الثلاثاء عبر “يوتيوب”: “كل ما الواحد بيخرج برا بيته في تعرض للتحرش، عادي كل يوم”.

ونوهت “إنجي”، خلال برومو الحلقة، إلى أنها لا تستطيع ارتداء ملابس تتناسب معها بسبب نظرة الآخرين إليها.

كما تطرقت “إنجي” خلال حديثها إلى سنوات عمرها الأولى، موضحة أنها لم تتمتع بطفولة جيدة بسبب انفصال والديها لـ3 مرات.

في المقابل، نشر الإعلامي أنس بوخش، عبر حسابه بـ”أنستقرام”، صورة له مع “إنجي”، وعلق عليها: “ضيفتنا القادمة على البرنامج الممثلة المصرية إنجي كيوان”.

وأردف “بوخش” حديثه عن “إنجي” بقوله: “ولدت ونشأت في الإمارات. كانت عضوًا سابقًا في المجال المصرفي لأكثر من ١٠ سنوات، و لذلك تعد إنجي دليلًا حيًا على المخاطرة بتركها كل ذلك وراءها لتحقق أحلامها في المسار الذي اختارته لنفسها”.

وختم: “دعونا نغوص أعمق قليلًا ونتعرف عليها أكثر وعلى تجاربها السابقة. نقاشات حول التنمر ومعايير الجمال ومعايير الأمومة. تابعونا لنتعرف علي إنجي عن قرب”.

عن إنجي كيوان



جديرٌ بالذكر أن الفنانة إنجي كيوان، دخلت مجال التمثيل بداية من العام الماضي، وشاركت في مسلسلات “ستات بيت المعادي”، و”الوضع مستقر”، و”شغل في العالي” الذي عُرض في شهر رمضان الماضي.

هذا، سبق وأن ارتبط اسم “إنجي” بالفنان المصري عمرو دياب خلال العام الماضي، بعد تداول صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها برفقته.

وأكدت “إنجي” حينها أن ما أثير حول ارتباطها بعمرو دياب عار تماما من الصحة.

وعن موقف زوجها من الصور المتداولة حينها، قالت إنه كان على علم بكل تفاصيل الإعلان وكان يتوقع رد الفعل بعد انتشار الصور مضيفة: “هو عارفني وعارف أنا أيه وعلاقتنا إيه إحنا قبل ما نعمل البروباجندا دي كان عارف إن ده ممكن يحصل وإن ممكن يبقى فيه انتقادات وإشاعات وإحنا كعيلة كنا مستعدين إننا نخوض المعركة دي”.