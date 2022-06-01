إلى التعادل.. ريمونتادا ميسي تُحبط تقدم رونالدو الدولي



نال الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي لقبا دوليا جديدا مع منتخب بلاده، مساء الأربعاء، بتتويجه بطلا لكأس أوروبا أمريكا الجنوبية “فيناليسيما”.

واحتضن ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية “لندن” المباراة التي جمعت بين بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية، وانتهت بفوز الأرجنتين بثلاثية نظيفة.

وأعقب المباراة صعود لاعبي راقصي التانجو لمنصات التتويج، إذ تسلم ميسي كأس “فيناليسيما” للمرة الأولى.

وابتسم القدر في وجه البرغوث بالأشهر الأخيرة بعدما نجح في كسر نحسه عبر الوصول لمنصات التتويج مع منتخب الأرجنتين بعد عناد دام لسنوات.

البداية كانت بنجاح ميسي في قيادة الأرجنتين للتتويج بلقب كوبا أمريكا 2021 على حساب البرازيل، ليظفر بلقبه الدولي الأول منذ بداية مسيرته.

ميسي يعادل رونالدو

وأضاف صاحب الـ34 عاما الليلة ثاني ألقابه الدولية إلى رصيده الحافل بالإنجازات الجماعية والفردية.

وعادل ميسي بذلك عدد ألقاب غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو على الصعيد الدولي، بعدما كان الأخير متقدما عليه بلقبين مقابل لا شيء منذ عام 2019.

وحقق ميسي “ريمونتادا” مثيرة أمام رونالدو في غضون عام واحد، لينجح في معادلة الكفة معه بلقبين دوليين لكل منهما.

لكن ذلك لم يمنع رونالدو من التفوق على ميسي دوليا على الصعيد الفردي، بنجاحه في تسجيل 115 هدفا وصناعة 41 أخرى خلال 185 مباراة بقميص البرتغال.

أما ميسي، فقد أحرز 81 هدفا فقط وصنع 50 أخرى خلال 161 مباراة دولية مع الأرجنتين.