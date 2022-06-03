إطلاق كلية الإعلام في جامعة الإمام أول برنامج بكالوريوس للسينما والمسرح

يشهد العام المقبل انطلاق أول برنامج بكالوريوس للسينما والمسرح على مستوى جامعات المملكة، وذلك وسط استعدادات من كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وبدوره صرح الأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عميد كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن الكلية حاليا تعمل جاهدة على وضع اللمسات النهائية للبرنامج.

وحسبما جاء في وكالة الأنباء السعودية، فإن الدكتور سعد بن سعود، أوضح أن فكرة البرنامج جاءت لتلائم تطور القطاعات المختلفة سواء الثقافية والفنية والترفيهية ضمن رؤية المملكة 2030، والتي تنص عليها الاتفاقية الموقعة بين وزارة الثقافة ووزارة التعليم لتعزيز البرامج التعلمية والأنشطة الثقافية في قطاع التعليم.

واسترسل الدكتور سعد في تصريحة لـ”واس” مؤكدا “سنسهم من خلال هذا البرنامج في صنع مسارات عملية للثقافة والفنون بالمملكة بما يضمن توفير بيئة تعليمية حاضنة للمواهب الوطنية الإبداعية، حيث تحتاج تلك القطاعات إلى متخصصين مؤهلين في ظل عدم وجود برامج مماثلة تقدمها الجامعات السعودية لمرحلة البكالوريوس حالياً التي تعد من التخصصات الاتصالية الداعمة لتطور وتنمية المجالات التي تتضمنها الرؤية”.

ومن المقرر أن يتم تحكيم البرنامج من قبل خبراء عالميين بناءا على أحدث الممارسات الدولية، بشكل يدعم تأهيل الخريجين للعمل في عدة وظائف منها: كتابة السيناريو، والإخراج السينمائي والمسرحي، والنقد الفني والجمالي، والإنتاج الدرامي، وإنتاج الرسوم المتحركة، ومهارات الأداء المسرحي والسينمائي، والمؤثرات السمعية والبصرية، والإدارة السينمائية والمسرحية.

الفئات المستهدفة من برنامج الدبلومات العليا في الإعلام

تستهدف كلية الإعلام طرح سلسلة من الدبلومات العليا في الإعلام المصنفة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتستهدف: المهنيين والمهنيات وخريجي وخريجات التخصصات الجامعية ذات الصلة في مجالات “الإعلام السياحي، والإعلام الرياضي، والإعلام الاقتصادي، والإعلام الصحي، والإعلام السياسي، والإعلام العسكري، والإعلام التربوي”.

الجدير بالذكر أن الكلية أطلقت الفصل الثاني لعام 1443 ه، أول برنامج دكتوراه مشترك في فلسفة الإعلام والاتصال يهدف لرفع كفاءة برامج الدراسات، على أن يحتضن جميع أقسام الإعلام في عام واجد، المتمثلة في “إعلان واتصال تسويقي، وجرافيك ووسائط متعددة، وعلاقات عامة، وإذاعة وتلفزيون وفيلم، وصحافة ونشر إلكتروني.



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