إطلاق صواريخ صينية يؤثر بأمننا القومي



قال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم الجمعة، إن إطلاق الصين صواريخ بالستية خلال مناورات عسكرية حول تايوان، يؤثر على أمن بلاده القومي.

وتعتقد طوكيو أن خمسة من الصواريخ الصنيية، سقطت خلال المناورات، في منطقتها الاقتصادية الخالصة.

فوميو كيشيدا، الذي كان يتحدث للصحفيين، بعد لقائه رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اعتبر أن إطلاق الصواريخ يمثل “مشكلة خطرة تؤثر في أمننا القومي وسلامة مواطنينا”.

وفي وقت سابق رجّحت وزارة الدفاع اليابانية أن تكون أربعة من الخمسة صواريخ البالستية الصينية، التي يبدو أنها سقطت في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، قد حلّقت “فوق جزيرة تايوان الرئيسية”.

وكان وزير الدفاع الياباني نوبوو كيشي قد لفت أمس الخميس، إلى أن بلاده “تقدّمت باحتجاج إلى الصين عبر قنوات دبلوماسية”.

وفي مؤشر ينذر بتوتر العلاقات اليابانية الصينية، ألغى وزير الخارجية الصيني وانج يي، لقاءه المقرر مع نظيره الياباني يوشيماسا هاياشي، وفقا لما أكدته متحدثة باسم وزارة الخارجية في بكين.

وكان من المقرر أن يلتقي وانج بهاياشي على هامش اجتماع لدول رابطة جنوب شرق آسيا (الآسيان) في العاصمة الكمبودية بنوم بنه.

وأرجعت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشونينج، إلغاء اللقاء، لغضب الصين من موقف اليابان بشأن التصعيد حول تايوان، بجانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضمن إطار مجموعة السبع “جي 7”.

وكان وزراء خارجية مجموعة السبع أعربوا في بيان يوم الأربعاء عن “قلقهم” بشأن تصرفات الصين في الصراع المتعلق بتايوان.

وتستمر المناورات العسكرية الصينية في المناطق المحيطة بتايوان، منذ زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي بيلوسي إلى تايبيه.

وعقّب وزير الخارجية الصيني وانج يي، على زيارة بيلوسي مجددا في تصريحات له الخميس، بقوله إن “زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي لتايوان استفزازية، وكان مخططا لها من قبل الولايات المتحدة”.

وأضاف: “بكين بذلت جهودا دبلوماسية عظيمة، لكنها لن تسمح بتأذي مصالحها الأساسية”، لافتا إلى أن “زيارة بيلوسي لتايوان عمل جنوني ولا يتسم بالمسؤولية أو المنطق”.