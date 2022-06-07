إشادة مجلس الوزراء بما حققته موانئ المملكة يُعَد حافزاً لبذل المزيد من الإنجازات وكالة الأنباء السعودية

الرياض 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واسأكد معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح بن ناصر الجاسر أن إشارة مجلس الوزراء لما حققته موانئ المملكة من صدارة دولية في المؤشر العالمي لأداء الموانئ لعام 2021م يُعَد حافزاً لبذل المزيد من الإنجازات في مختلف قطاعات منظومة النقل والخدمات اللوجستية.وقال معاليه: إن الجهود تسير بخطى ثابتة ومتسارعة نحو تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها سمو ولي العهد -حفظه الله- نحو ترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً ومحور ربط للقارات الثلاث، موضحاً أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق دون الدعم الكبير الذي تحظى به منظومة النقل والخدمات اللوجستية من لدن القيادة الرشيدة.وكان مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- قد وصف في جلسته المنعقدة اليوم ما حققته موانئ المملكة من صدارة في مؤشر أداء موانئ الحاويات عالمياً لعام 2021م الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة (ستاندرد آند بورز جلوبال ماركيت إنتليجانس)، بأنه يعكس جانباً من الجهود الوطنية الطموحة نحو ترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً ومحور ربط للقارات الثلاث، وذلك في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتطوير صناعة النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة، وتعظيم دورها الاقتصادي والتنموي.// انتهى //19:11ت م0156