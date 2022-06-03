إسماعيل مبارك وأصيل هميم في دويتو سعودي بعنوان “أحبك من الصفر”

طُرح، أمس الخميس 2 يونيو، دويتو “أحبك من الصفر”، للفنان السعودي إسماعيل مبارك، والفنانة العراقية أصيل هميم، باللهجة السعودية، من كلمات يم الذي شارك الفنان عدداً من أغانيه التي لاقت نجاحاً كبيراً، وألحان الفنان السعودي سلطان خليفة الشهير بحقروص، وتوزيع زيد نديم، وإيقاع سمير قطان، ومكس وماستر عمرو هاشم، وتصدر التريند الموسيقي بالمركز السابع عشر.

وكان قد شوّق جمهوره قبل طرحه باستطلاع مدى جاهزيتهم.

وتابع بالإعلان عن طرح الكليب.

رابط الأغنية: