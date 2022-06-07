إسرائيل تحذر من “3 قنابل نووية” إيرانية



حذر مسؤول إسرائيلي كبير من أن إيران تمتلك كمية من اليورانيوم المخصب تكفي لإنتاج ثلاث قنابل نووية.



وقال المسؤول للمحطة السابعة الإسرائيلية: “إيران خصبت ما يكفي من اليورانيوم لصنع ثلاث قنابل نووية”.

تحذيرات المسؤول الإسرائيلي جاءت قبيل انعقاد مؤتمر لمجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ومن المتوقع أن تستمر المناقشات لمدة أسبوع تقريبًا، وبعد ذلك يتخذ مجلس الإدارة قرارًا ينتقد إيران.

وقالت المحطة الإسرائيلية: “لا يُتوقع أن يكون القرار قاسياً بما يكفي ليؤدي إلى عقوبات دولية على إيران، أو حتى مناقشة في مجلس الأمن الدولي بشأن هذه المسألة”.

وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن “المعلومات التفصيلية الخاصة بنطاق تخصيب اليورانيوم في إيران واردة في أحد التقريرين اللذين قدمهما رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى مجلس المحافظين”.

وأضاف أن “التقرير فحص الاتفاق النووي الأصلي، ويُظهر التقرير صورة مقلقة، لتخصيب كميات كبيرة من اليورانيوم بنسبة 20٪ و60٪،مما يشير إلى ما يكفي لثلاث قنابل نووية”.

وتابع: “من المهم التأكيد، مع ذلك، على أن هذه المادة تتطلب عملية تنقية أخرى لنقلها من المستوى الحالي للتخصيب 60٪ إلى مستوى التخصيب 90٪ المطلوب لتصنيع قنبلة نووية. حتى الآن، لا يوجد ما يشير إلى أن إيران قد أكملت هذه العملية”.

وتسعى الولايات المتحدة ودول أوروبية لتوجيه اللوم لإيران خلال الاجتماع، في ظل تعثر المحادثات الرامية لإحياء اتفاق 2015 النووي.

ويؤشر مشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا على نفاد صبر هذه الدول، في وقت تحذر فيه المعارضة الإيرانية من أن مسار إيران الذي انطلق قبل نحو عقدين قد يصل لهدفه إذا ما استمر التراخي الدولي في التعامل مع الملف.

وانطلقت محادثات رامية لإعادة إحياء الاتفاق النووي المثير للجدل في أبريل/نيسان من العام الماضي بهدف إعادة الولايات المتحدة إليه ورفع العقوبات المفروضة على إيران مجددا وحضّها على الحد من أنشطتها النووية.

لكن الجمود طرأ على محادثات إعادة إحيائه في الأشهر الأخيرة.