إدارة الإتحاد تربط بقاء كوزمين كونترا بتحقيق لقب الدوري!

المناطق_صقر الغامدي:

ربطت إدارة نادي الإتحاد، بقاء الروماني كوزمين كونترا، المدير الفني للفريق، بتحقيق لقب الدوري السعودي للمحترفين، خلال هذا الموسم.

وكان نادي الاتحاد قد تعاقد مع كوزمين لمدة موسم واحد في أغسطس الماضي، خلفا للبرازيلي فابيو كاريلي، ونجح المدرب الروماني في تقديم مستويات مذهلة وأعاد العميد للمنافسة على لقب الدوري السعودي.

الدوري يؤجل تجديد عقد كوزمين

ورغم وجود رغبة مشتركة بين كوزمين وإدارة الاتحاد حول تجديد العقد، فإن مسألة حسم لقب الدوري السعودي، تعتبر العائق الوحيد أمام المدرب الروماني في ظل الصراع الشرس مع الهلال.