إبداع إماراتي ممزوج بالعراقة في أسبوع ميلان للتصميم

يسجل مجلس «إرثي» للحرف المعاصرة، التابع لـ«نماء» للارتقاء بالمرأة، إنجازاً جديداً للحرف الإماراتية المعاصرة، إذ يشارك في أسبوع ميلان للتصميم 2022، الحدث العالمي الأهمّ على أجندة عالم الفنون والتصميم، والذي يستمر حتى الأحد المقبل، ليعرض مجموعاته من المنتجات الحرفية الفنية المعاصرة، والتي أسس بها المجلس مفهوماً معاصراً للعمل الحرفي الإماراتي المستمد من التراث بين أرقى العلامات التجارية في عالم التصميم والأزياء.

وتعد «إرثي» في الحدث بمجموعات جديدة ومبتكرة، في موقعين، وهما دار كامبي للمزادات وقصر ليتا الإيطالي، تتويجاً لجهود المجلس التي تتمثل بالشراكة، والتعاون مع أرفع دور التصميم العالمية، والتي يعمل معها من أجل تطوير مهارات وقدرات الحرفيات العاملات تحت مظلته، ليقدمن إلى سوق الموضة منتجات تضاهي العلامات العالمية في جودتها وجماليتها المستوحاة من الحياة الإماراتية.

وبحضور الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة، ومديرة «نماء» ريم بن كرم، أطلق «إرثي» مجموعاته الخمس الجديدة التي تحتفي بروح الإبداع الممزوج بعراقة الحرف الأصيلة، وتسلّط الضوء على قدرات الحرفيات التابعات للمجلس.

وقالت ريم بن كرم: «فخورون بتمثيلنا إمارة الشارقة في الحدث العالمي، بالإضافة إلى كوننا الجهة الوحيدة المشاركة من المنطقة العربية، إذ يستخدم المجلس هذه المنصة لبناء جسور الحوار والتعاون والشراكة من خلال الحرف التقليدية، وتشكل المجموعات الجديدة التي تعرض في ميلان، نتاج تعاون حضاري للحفاظ على الإرث والنسيج الثقافي للمنطقة».

وأضافت: «يواصل المجلس جهوده لبناء منظومة حرفية داعمة للابتكار تعتمد على الدمج المتناغم بين الحداثة والأصالة، لإثراء الحرف التقليدية، وتطوير مهارات الحرفيات ودعمهنّ للمحافظة على هويتهنّ وإرثهنّ، والوصول بمنتجاتهنّ إلى الأسواق الدولية، وتعزيز حضورها في الساحة العالمية».

واستقطبت مشاركة «إرثي» مئات الزوّار من عشّاق الفنون الذين توافدوا على معرضيّ المجلس في «ميلان للتصميم» للتعرّف إلى أبرز المجموعات التي أطلقها المجلس، والتي تعكس جماليات الحرف الإماراتية المتوارثة عبر الأجيال، وتتميز بطابعها العصري.

ريم بن كرم:

• «مجلس إرثي يواصل جهوده لبناء منظومة داعمة للابتكار، تعتمد على الدمج المتناغم بين الحداثة والأصالة لإثراء الحرف التقليدية».

• 5 مجموعات تحتفي بالإبداع الأصيل يعرضها «إرثي».

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