أين تقع القرية الصغيرة داخل موسم جدة؟

أصبح أسلوب التعليم بالترفيه، سمة مميزة في المجال التربوي، بالإضافة إلى كون التعليم بالترفيه والتجارب العلمية أحد أنماط التعليم الحديث التي تنمي قدرات الطفل وتكسبه المهارات وتعزّز شخصيته.

جدة بير أكبر مدينة ألعاب متنقلة

تعد “جدة بيير” أكبر مدينة ألعاب متنقلة على ساحل البحر، وتضم أكثر من 40 لعبة والعديد من التجارب الترفيهية المتنوعة، خصص الموسم جناح مجهز بأحدث الأساليب التعليمية الحديثة التي يستقصي الطفل منها العلم والمعرفة وتسهم في إبراز إمكانياته وتطويرها، وتضم “القرية الصغيرة” 3 أركان متنوعة يحتوي كل جناح على حضانة تعليمية يعيش فيها الطفل بحواسه وتحفز لديه الشغف وتنمي مداركه.

ماذا تقدم القرية الصغيرة للطفل

وتستقبل “القرية الصغيرة” في جدة بيير يومياً أكثر من 900 طفل يستمتعون من خلالها مع أسرهم بالتجارب العلمية والعديد من الفعاليات الترفيهية الأخرى، كالألعاب الحركية منوعة وتجربة الفن التشكيلي والمختبر، كما تضم القرية جناح مختص بتعليم الأطفال على “الميك اب” النسائية من تصفيف الشعر وتنسيق الأزياء الطفولية، كما تضم القرية جناح الطفل الذي يوفر مجموعة من الألعاب الإلكترونية المفضلة لدى الأطفال.

يذكر أن انطلقت فعاليات منطقة “جدة بيير” ضمن موسم جدة 2022، والتي تُعد أكبر مدينة ألعاب متنقلة على البحر الأحمر، لتتميّز بموقعها الفريد على الواجهة البحرية، وتنوع فعالياتها ومناسبتها لجميع الأعمار.

وتضم “جدة بيير” أكثر من 39 لعبة ترفيهية متنوعة، كما توفر 7 تجارب عالمية منوعة، إضافة إلى أول رولر كوستر، وتجارب paw patrol، و lol surprise، و pipa pig والعديد من العروض الترفيهية المشوقة، كما تشهد العديد من الفعاليات اليومية التي تخلق حالة من البهجة والفرح والمتعة للصغار والكبار، ولكافة أفراد الأسرة.

يمكنكم متابعة آخر الأخبار من خلال “تويتر” “سيدتي”