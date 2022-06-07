أول فيلم يظهر وجه النبي محمد.. سحب “سيدة من الجنة” من دور العرض في بريطانيا بدعوى إساءته للإسلام | خبر



سحبت شركة Cineworld فيلم Our Lady in Heaven أو “سيدة من الجنة” الذي يتناول قصة حياة السيدة فاطمة الزهراء ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفقا للمنظور الشيعي، من جميع سينمات شيفيلد وبولتون برمنجهام.

ويأتي هذا القرار بعد احتجاجات المسلمون في البلدة على عرض الفيلم بدعوى أنه مسيء للإسلام.

كان مجلس بولتون للمساجد قد أرسل بيانا إلى شركة Cineworld ووصف من خلاله الفيلم بأنه غير ملائم وتسبب في غضب المسلمين حول العالم ويتجرأ على المجتمع المصري.

تظاهرات ضد عرض سيدة من الجنة

بوستر سيدة من الجنة

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وأضاف البيان “الفيلم يحقر النبي صلي الله عليه وسلم بطريقة صارخة من نواح عدة كما أنه يحرف الروايات الأرثوذكسية ويقلل من احترام أكثر شخصية احتراما في التاريخ الإسلامي”.

الفيلم من بطولة مارك أنتوني برايتون وراي فيرون ودينيسي بلاك وجابريل كارتاد ومن إخراج إيلي كينج.

تظاهرات ضد عرض سيدة من الجنة

وتم عرض هذا الفيلم ضمن أسبوع اليوبيل البلاتيني الذي تحتفل به المملكة المتحدة، الفيلم يحكي قصة حياة السيدة فاطمة الزهراء من ولادتها حتى استشهادها وفق المنظور الشيعي، من كتابة ياسر الحبيب، وكان يسمى سابقاً فيلم يوم العذاب وهو أول فيلم يجسد حياة السيدة فاطمة وأول فيلم يظهر وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ‏

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