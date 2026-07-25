يوليو 25, 2026

أول تعليق لجماعة الحوثي بعد ضربات “التحالف” على الحديدة باليمن

أحمد منصور يوليو 25, 2026
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(سي إن إن)– علقت وزارة خارجية الحكومة التابعة للمتمردين الحوثيين في اليمن، غير المعترف بها دوليا، اليوم السبت، على الضربات التي شنتها “تحالف دعم الشرعية في اليمنوربطت مواقع إلكترونية تابعة لجماعة الحوثيين في محافظة الحديدة بالتهديد الذي تتعرض له السفن.

وقالت وزارة خارجية الحوثيين، إن ما وصفته بـ”الخطوة الإجرامية” التي اتخذتها السعودية باستهداف محافظة الحديدة، ومعادلة “التصعيد مع التصعيد” هي عنوان المرحلة المقبلة، بحسب ما نقلته وكالة “سبأ” اليمنية، في نسختها التي يديرها الحوثيون.

وحمّلت وزارة الخارجية، في بيان لها، المملكة العربية السعودية مسؤولية أي تطورات ستحدث نتيجة هذه الخطوة.

أعلن “تحالف دعم الشرعية في اليمن” برئاسة السعودية، السبت، تنفيذ “عملية رد عسكري تركزت على أهداف عسكرية مشروعة” لجماعة الحوثيين في محافظة الحديدة باليمن.

وقال المتحدث باسم التحالف اللواء تركي المالكي، في بيان عبر منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، إن “الاستهداف ركز على أهداف عسكرية مشروعة لميليشيا الحوثي الإرهابية مرتبطة بالتهديد الذي تتعرض له السفن في البحر الأحمر”.

وتابع أن “عملية الرد العسكري انتهت بتحقيق مبدأ التناسب والأهداف العملياتية المخططة، وتم تنفيذ العملية وفق أحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية ووفقاً لمبدأ التناسب”.“.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أعلن الحوثيون فرض حظر شامل على حركة السفن السعودية، في تصعيد كبير أدخل أطرافا إقليمية على خط المواجهة بين طهران وواشنطن..

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339718.jpg

أول تعليق لجماعة الحوثي بعد ضربات “التحالف” على الحديدة باليمن

أحمد منصور يوليو 25, 2026