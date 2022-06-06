أول تعليق لأحمد ماهر على شائعة وفاته

عقب الفنان أحمد ماهر، على انتشار شائعة وفاته، قائلا: “أنا بخير وفضل الله عظيم”، لافتا إلى أنه لا يهتم بالرد على مثل تلك الشائعات، قائلا: “لا أهتم بمثل هذه الشائعات.. ولا الهوا”.

وأضاف “ماهر”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، “هنعمل إيه في الرئيس عبدالفتاح السيسي اتكلم عليهم.. مروجي الشائعات مثل شياطين الإنس موجودين في الدنيا عشان يضايقوا الناس.. حسبي الله ونعم الوكيل”، لافتا إلى أنه يقدم حاليا مسرحية.

والجدير بالذكر أن الفنان أحمد ماهر يشارك في مسلسل ” منعطف خطر “، وهو بطولة باسم سمرة، محمد علاء، سمر مرسي، ريهام عبد الغفور، وكوكبة فريدة من الفنانين، من إخراج السدير مسعود.