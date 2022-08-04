أهم أعمال الملحن اللبناني الراحل إحسان المنذر

وفاة الملحن وقائد الأوركسترا اللبناني إحسان المنذر للراحل مسيرة حافلة رافق فيها نجومًا في بدايتهم وساهم في نجاحهم أبرزهم ماجدة الرومي وراغب علامة.

رحل عن عالمنا الملحن والموزع الموسيقي وقائد الأوركسترا اللبناني الشهير إحسان المنذر عن عمر يناهز الـ75 عامًا، بعد مسيرة حافلة رافق فيها نجومًا في بدايتهم وساهم في نجاحهم، أبرزهم ماجدة الرومي وراغب علامة.

الملحن إحسان المنذر

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن المنذر المولود عام 1947 توفي “بعد صراع مع المرض” من دون أن تورد أي تفاصيل إضافية.

الفنان راغب علامة ينعى الراحل إحسان المنذر

وقال النجم اللبناني راغب علامة في تصريحات صحفية ناعيا وفاة احسان المنذر: “راح صديق العمر”، حيث عبر عن حزنه بعد وفاة المنذر الذي لحّن له أغنيات ساهمت في صنع شهرته بعد تخرّجه في مطلع ثمانينات القرن العشرين من برنامج المواهب التلفزيوني “استديو الفن” الذي كان المنذر قائدًا للفرقة الموسيقية فيه خلال هذه المرحلة.

أبرز أغنيات راغب علامة التي لحنها الراحل إحسان المنذر

ومن أبرز الأغنيات التي لحّنها المنذر لعلامة على مدى نحو 15 سنة “لو شباكك ع شباكي” و”دي ليلة ورد” و”بكرا بيبرم دولابك” و”الكتب العتيقة” و”رح طير حمام”.

إحسان المنذر وماجدة الرومي

كذلك وضع المنذر ألحان بعض أبرز أغنيات النجمة ماجدة الرومي، ومنها “يا نبع المحبة” و”ما حدا بيعبّي مطرحك بقلبي” و”وداع” و”كلمات”، وحتى أغنيات للأطفال على غرار “طيري يا عصفورة” لقيت نجاحًا واسعًا.

الراحل إحسان المنذر

تعاون الملحن الراحل إحسان المنذر مع عدد كبير من النجوم

وتعاون المنذر أيضًا مع عدد آخر من المغنين، أبرزهم جوليا بطرس ونجوى كرم وسميرة سعيد.

تأليف الملحن الراحل إحسان المنذر للمقدمات الموسيقية

وألف المنذر مقدّمات موسيقية والموسيقى التصويرية لعدد من الأفلام السينمائية والبرامج والمسلسلات التلفزيونية، وكان يرى أن التوزيع الموسيقي الذي عمل فيه أيضًا لا يقل أهمية عن التلحين.

زوجة الراحل إحسان المنذر وعدد أبنائه

والراحل الذي كان مقلًا في الإطلالات الإعلامية في السنوات الأخيرة، متزوج من كارول شحود وله ثلاثة أبناء وثلاث بنات.