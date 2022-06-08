أمير منطقة تبوك يستقبل سفير دولة قطر لدى المملكة » صحيفة الرأي الإلكترونية

– غائب العنزي – تبوك

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتب سموه بالإمارة اليوم ، سفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية ، وفي بداية اللقاء رحب به سمو أمير المنطقة، مؤكدا على علاقات الاخوة التي تربط البلدين الشقيقين وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية.

من جانبه عبر سفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، منوها بما شاهده من نهضة تنموية تعيشها منطقة تبوك في شتى المجالات.

وفي نهاية الاستقبال تسلّم سمو أمير منطقة تبوك هدية تذكارية من سفير دولة قطر لدى المملكة.