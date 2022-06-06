أمير منطقة الباحة يستقبل مدير عام الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة » صحيفة الرأي الإلكترونية

– محمد الغامدي – الباحة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة الباحة في مكتبه بديوان الامارة اليوم، مدير عام فرع الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة الاستاذ بندر بن محمد الغامدي .

واطلع سموه خلال اللقاء على نسخة من تقرير الديوان ، اشتمل على نتائج تقويم أداء بعض فروع الأجهزة الحكومية الخدمية بالمنطقة عن السنة المالية 1442 / 1443هـ وأبرز الانجازات التي أثمرت في المحافظة على المال العام .

من جهته عبر الغامدي عن شكره لسمو أمير المنطقة على توجيهاته واهتمامه ودعمه الدائم داعيا الله ان يديم على هذا الوطن أمنه وأمانه واستقراره .