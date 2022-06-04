أمير جازان يرأس جلسة مجلس المنطقة غدًا الأحد

جــازان – فضه عطيف

يرأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس المنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة نائب رئيس مجلس المنطقة، بديوان الإمارة يوم غد الأحد ، جلسة مجلس المنطقة في دورته الثانية (106) للعام المالي الحالي 1443/ 1444هـ .

وأوضح أمين عام مجلس منطقة جازان شاهر بن شهاب الجنفاوي، أن المجلس سيستعرض توصيات ومنجزات الدورة السابقة ، وسيناقش تقارير لجان المجلس.

وأضاف الجنفاوي أنه بناء على توجيه واهتمام صاحب السمو الملكي أمير المنطقة ومتابعة سمو نائبه – يحفظهما الله – سيناقش المجلس مع الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية ورئيس القطاع الجنوبي بالشركة أبرز التحديات والخدمات التي تواجه تنفيذ بعض مشاريع المياه المعتمدة بالمناطق الجبلية في المنطقة وطرق معالجتها.

كما سيتم بناء على توجيه سموه الكريم عقد جلسة بكل دورة في إحدى محافظات المنطقة, والتي ستنعقد خلال هذه الدورة في محافظة العارضة وذلك للوقوف على احتياجات المواطنين التنموية والخدمية في المحافظة ومراكزها.