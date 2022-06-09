أمير تبوك يرعى حفل تكريم الدفعة 28 لخريجي مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية 

المناطق- تبوك:

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس إدارة جمعية الملك عبد العزيز الخيرية بالمنطقة مساء أمس ، احتفال مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بتبوك بتخريج الدفعة الـ 28 من طلابها لهذا العام،البالغ عددهم 226 طالباً وطالبة ، وذلك في قاعة الأمير فهد بن سلطان الثقافية بالمدارس.

وكان في استقبال سموه بمقر الحفل المشرف العام على المدارس إبراهيم بن حسين العُمري، والكادر التعليمي والإداري بالمدارس ، وفور وصول سموه مقر الحفل عُزف السلام الملكي، ثم بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقت الطالبة جود رفعت الشاذلي قصيدة شعرية، عقب ذلك ألقى الطالب أحمد الشهري والطالبة جود محمد الشمري كلمة الخريجين باللغة العربية والطالب محمود فهد الغريض باللغة الإنجليزية حيث رحبا بسمو أمير المنطقة، معربين عن شكرهما لسموه على رعايته لحفل التخرج، ومشيرين إلى أن المدارس حققت هذا العام إنجازات تربوية وتعليمية على المستوى الوطني والعربي والعالمي، ثم ألقت الطالبة رغد الدميني كلمة المتفوقين, ثم شاهد الجميع عرضًا مرئيًا عن إنجازات المدارس خلال العام الدراسي الحالي, وبدأت مسيرة الخريجين بعد ذلك، ثم كرّم سمو أمير المنطقة المتفوقين بالمدارس, وكرم سموه الطالبة إعتزاز سعد النفيعي ، بمناسبة فوزها بالمركز الثاني على مستوى العالم في مسابقة لحساب الذهني العبقري الصغير.

ثم ألتقطت الصور التذكارية لسموه مع الخريجين. عقب ذلك تجول سموه بمعرض الأعمال الطلابية والذي يضم أعمال فنية للطلاب والطالبات لهذا العام , واستمع لشرح من الطلاب عن هذه الأعمال , وهنأهم على ما تميزت به هذه الأعمال الفنية.

بعد ذلك أدلى سمو أمير منطقة تبوك بتصريح صحفي قال فيه: “ هذا اليوم يوم فرح بأبنائنا الخريجين من الطلاب والطالبات، وهذا موسم حصاد نجني ثماره كل عام متمنيًا سموه لهم دوام التوفيق والنجاح، واكمال مسيرتهم التعليمية إلى ما هو أعلى. معرباً سموه عن فخره وسعادته بمشاركة الطلاب والطالبات حفل تخرجهم.

حضر الحفل وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني، ومديرو الإدارات الحكومية والعسكرية بالمنطقة.