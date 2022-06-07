أمير القصيم يرعى مساء غدا حفل تخريج 4092 خريجاً وخريجة من الكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية والعمارة والتشييد

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد مساء يوم الأربعاء حفل تخريج متدربي ومتدربات الكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية والعمارة والتشييد بالمنطقة.

وبين مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة الأستاذ محمد بن صالح المذن أن الحفل سيقام في مقر مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة حيث سيزف 4092 خريج وخريجة لسوق العمل من جميع المنشآت التدريبية للبنين والبنات البالغ عددها 18 منشأة تدريبية في جميع التخصصات، وبدأت فرق العمل الاستعدادات لإقامة هذه الحفل منذ وقت مبكر، وسيتم نقل الاحتفال مباشرة عبر قنوات التواصل والقنوات التلفزيونية.

وقدم المذن شكره وتقديره لصاحب السمو أمير المنطقة على رعايته هذا الحفل ومشاركته لأبنائه وبناته الخريجين فرحتهم بيوم التخرج، وشكره أيضاً لمعالي المحافظ على متابعته وتوجيهاته المستمرة مشيراً إلى ما تقدمه المؤسسة لتأهيل شباب هذا الوطن لسوق العمل وذلك بفضل ما توليه القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين حفظهما الله من اهتمام بهذا القطاع الحيوي في بناء شباب سعوديين مؤهلين على أعلى مستوى لكي ينعموا هؤلاء الخريجين بخدمة وطنهم وسد احتياجاته التقنية والمهنية.