أمير الرياض يدشن عدداً من المبادرات الصحية المجتمعية في الخرج

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بقصر الحكم , اليوم , عددا من المبادرات الصحية المجتمعية في محافظة الخرج.

واشتملت المبادرات على مشروع (تطوير العناية المركزة للكبار ) بمستشفى الملك خالد بالخرج بالشراكة المجتمعية مع شركة المراعي ومشروع ( وحدة أمراض الدم والأورام ) بمستشفى الملك خالد بالخرج بالشراكة المجتمعية مع خالد بن راشد الغانم وكذلك مشروع ( مركز اضطرابات النمو والسلوك ) بمستشفى الولادة والأطفال بالخرج بالشراكة المجتمعية مع مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية .

ثم شاهد سموه عرضاً مرئياً عن المشروعات والخدمة التي تقدمها في العلاج والرعاية والتأهيل والتجهيزات الطبية وما تقوم عليه من معايير أداء وجودة.

وأعرب عن شكره وتقديره للجميع على عطاءاتهم وجهودهم المثمرة منوهاً بالخدمة الجليلة التي يقدمونها لمحافظة الخرج وتعكس المساهمة المجتمعية من رجالات الخير والقطاع الخاص في منظومة صحية على قدرة وكفاءة عالية.

ثم كرم الأمير فيصل بن بندر المساهمين بعدها التقطت الصور التذكارية .

حضر التدشين محافظ الخرج مساعد الماضي ومستشار سمو أمير منطقة الرياض المهندس خالد الربيعة ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور حسن الشهراني والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالمنطقة الوسطى الدكتور صالح التميمي.