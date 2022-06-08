أمير الجوف يطلع على مشروع إنتاج وتربية الدواجن العمودي المتكامل

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اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف على مشروع إنتاج وتربية الدواجن العمودي المتكامل.

جاء ذلك خلال استقبال سمو أمير المنطقة في مكتبه اليوم, رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة عمر الحسيني ومدير عام الشركة عبدالناصر الحسيني.

واستمع سموه إلى نبذة عن المشروع الذي يأتي ضمن منظومة استثمارات القطاع الخاص بمنطقة الجوف التي تستقطب الاستثمارات في العديد من المجالات ومن أبرزها القطاع الزراعي ومنتجات الأغذية.

وأكد سموه حرص الإمارة على العمل والتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية بالمنطقة لتوفير البيئة المحفزة للاستثمار واستقطاب المستثمرين وتسهيل عملية الإنتاج لتعزيز اقتصاد المنطقة والمملكة.

حضر ‏الاستقبال وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان والمستشار الخاص لسمو أمير المنطقة الدكتور أحمد بن محمد السناني و مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالله بن أحمد الأحمري.