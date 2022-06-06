“أمن الدولة”: مركز استهداف تمويل الإرهـاب يُصنف كيانات وأسماء منتمية لتنظيمات إرهـابية

صنفت الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهـاب ومنها المملكة، اليوم (الإثنين)، 16 اسمًا (13 فردًا، و3 كيانات)؛ منتمية لتنظيمات إرهـابية متنوعة،

واشتملت الأسماء المستهدفة على 3 أفراد مرتبطين بالحرس الثوري الإيراني، و 4 أفراد وشركة واحدة مرتبطين بتنظيم “داعـش” الإرهـابي، و6 أفراد ممولين منتمين لجماعة “بوكو حرام” الإرهـابية، وجماعتين إرهـابيتين (سرايا الأشتر، وسرايا المختار).

وتتزامن هذه التصنيفات مع مرور 5 أعوام على إنشاء مركز استهداف تمويل الإرهـاب، وقد استهدفت خلالها الدول الأعضاء في المركز حزمة واسعة من أنشطة تمويل الإرهـاب بهدف تعزيز وتقوية القدرات الإقليمية للدول الأعضاء.

ويُعد هذا التصنيف امتدادًا لالتزام الدول الأعضاء في مواصلة تحقيق أهداف المركز، كما يبعث رسالة إلى المجتمع الدولي حول التعاون المثمر بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية في استهداف أنشطة تمويل الإرهـاب من خلال هذا الكيان المتعدد الأطراف.

-الأسماء المصنفة هي:

أولاً / الأفراد:

1 ) المدعو / علي قصير، لبناني الجنسية.

2 ) المدعو / مقداد أميني، إيراني الجنسية.

3 ) المدعو / مرتضى ميناي هاشمي، إيراني الجنسية.

لارتباطهم بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وتنظيم “حزب الله” الإرهـابي.

4 ) المدعو / عصمت الله خلوزي، أفغاني الجنسية، لارتباطه بتنظيم “داعـش” الإرهـابي في خراسان.

5 ) المدعو / علاء خنفورة، سوري الجنسية، لارتباطه بتنظيم “داعـش” الإرهـابي.

6 ) المدعو / عبدالرحمن آدو موسى، نيجيري الجنسية.

7 ) المدعو / صاليحو يوسف آدمو، نيجيري الجنسية.

8 ) المدعو / بشير علي يوسف، نيجيري الجنسية.

9 ) المدعو / محمد إبراهيم عيسى، نيجيري الجنسية.

10 ) المدعو / إبراهيم علي الحسن، نيجيري الجنسية.

11 ) المدعو / سوراجوا أبو بكر محمد، نيجيري الجنسية.

لقيامهم بإنشاء خلية في الإمارات، تابعة لتنظيم “بوكو حرام” الإرهـابي، لجمع الأموال وتقديم المساعدة المالية لأعضاء التنظيم في دولة نيجيريا.

12 ) المدعو / براء القاطرجي، سوري الجنسية.

13 ) المدعو / حسام بن رشدي القاطرجي، سوري الجنسية.

مؤسسا شركة (القاطرجي) التي قامت بتسهيل تجارة الوقود لتنظيم “داعـش” الإرهـابي، والتعاون مع التنظيمات الإرهـابية مثل الحرس الثوري الإيراني.

–الكيانات:

1 ) شركة القاطرجي.

قيام شركة (القاطرجي) بتسهيل تجارة الوقود لتنظيم “داعـش” الإرهـابي، والتعاون مع التنظيمات الإرهـابية مثل الحرس الثوري الإيراني.

2 ) ميليشيا سرايا الأشتر.

3 ) ميليشيا سرايا المختار.

ميليشيات إرهابية مقرها مملكة البحرين، وتدعمها إيران، وتتلقى الدعم المالي والعسكري واللوجستي من الحرس الثوري الإيراني.

يذكر أنه منذ إنشاء مركز استهداف تمويل الإرهاب عام 2017م، فقد نسّق المركز بالإضافة إلى تصنيف هذا اليوم ست مراحل تصنيف بشكل مشترك بحق 82 فرداً وكياناً إرهابياً حول العالم، حيث استهدفت تلك التصنيفات تنظيم “داعـش” الإرهـابي، والمنتمين له، وتنظيم “القـاعدة” الإرهـابي، والحرس الثوري الإيراني، و”حزب الله” الإرهابي. وفق “أخبار 24”.

وتُعد تصنيفات هذا اليوم، مزيدًا من الاستهداف؛ لتعطيل تمويل تلك التنظيمات، وسيواصل المركز تنسيق الإجراءات والجهود؛ لتعطيل تمويل الإرهـاب ومشاركة المعلومات الاستخباراتية المالية، وبناء قدرات الدول الأعضاء من أجل استهداف الأنشطة التي تشكل تهديدًا على الأمن الوطني لأعضاء المركز.

واستنادًا لنظام مكافحة جرائم الإرهـاب وتمويله بالمملكة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 21) وتاريخ 12 / 2 / 1439هـ، والآليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهـاب وتمويله، ومنها قرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001)، الذي يستهدف من يقوم بالأعمال الإرهـابية، أو مقدّمي الدعم للإرهـابيين، فإنه يجب تجميد جميع الأموال والأصول التابعة للأسماء المصنفة أعلاه، كما يُحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة معهم أو لصالحهم أو نيابة عنهم، من قِبَل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين، وستُتّخذ الإجراءات النظامية بحق كل مَنْ تثبت علاقته بالأفراد أو الكيانات الموضحة أسماؤهم أعلاه.