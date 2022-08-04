أمطار رعدية وارتفاع في الرطوبة.. تحذير من الأرصاد بشأن طقس غد الجمعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الجمعة، حيث تتأثر البلاد بظاهرة الحزام المداري ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء

ارتفاع نسبة الرطوبة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا، مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 4 درجة، مع وجود نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

كما سيشهد غدا شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين ومناطق من جنوب سيناء.

درجات الحرارة

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 35 درجة والمحسوسة 37 والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والمحسوسة 44 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 درجة والصغرى 29 درجة.

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، وهي الفترة من الخميس 4 أغسطس إلى يوم الثلاثاء 10 أغسطس.

كما تشهد البلاد ارتفاع في نسبة الرطوبة نهارا يزيد من حرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (4:2) درجة مئوية.

الطقس نهارًا:

وأكدت الهيئة، أن البلاد تشهد استمرار ارتفاع في نسبة الرطوبة، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية فيما يكون طقس شديد الحرارة رطب على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

حالة الطقس ليلًا:

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد طقسًا معتدلا على السواحل الشمالية بينما يكون طقس مائل للحرارة على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية:

طقس الخميس:

شبورة مائية من الساعة الثالثة صباجا حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق السريعة والمسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط الرياح أحيانا مساء على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

طقس يوم الجمعة المقبل:

شبورة مائية من ساعة الثالثة صباحا حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق السريعة والمسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط الرياح احيانا مساء على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة بنسبة تتراوح 30% قد تكون رعدية على مناطق من (حلايب – شلاتين- سانت كاترين) على فترات متقطعة.

من يوم السبت المقبل وحتى يوم الثلاثاء المقيل:

نشاط الرياح أحيانا مساء على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة بنسبة تتراوح 30% قد تكون رعدية على مناطق من أقصى جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء على فترات مقطعة