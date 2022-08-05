أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة وكالة الأنباء السعودية



المدينة المنورة 07 محرم 1444 هـ الموافق 05 أغسطس 2022 م واس

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار رعدية بمنطقة المدينة المنورة , تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية .

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل محافظات الرايس والعيص والفريش والفقرة والمسيجيد وبدر وينبع وينبع النخل ، تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً .

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12:02ت م

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