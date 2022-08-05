أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة وكالة الأنباء السعودية
عام / “الأرصاد” : أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة
الجمعة 1444/1/7 هـ الموافق 2022/08/05 م واس
المدينة المنورة 07 محرم 1444 هـ الموافق 05 أغسطس 2022 م واس
نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار رعدية بمنطقة المدينة المنورة , تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية .
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل محافظات الرايس والعيص والفريش والفقرة والمسيجيد وبدر وينبع وينبع النخل ، تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً .
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