أمريكية تعثر على 36 ألف دولار في مكان غير متوقع

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أعادت امرأة من كاليفورنيا مبلغ 36 ألف دولار إلى أصحابها، بعدما عثرت عليها داخل وسائد أريكة حصلت عليها مجاناً من موقع للإعلانات المبوبة.

وانتقلت المرأة التي عثرت على المبلغ وتُدعَى فيكي أمودو إلى منزل جديد ليس فيه أي أثاث؛ لتعلن عن حاجتها لأثاث لمنزلها مقابل مبلغ زهيد لتعثر على الأريكة المجانية.

ولاحظت أمودو انتفاخاً في إحدى الوسائد، وبفحصها تبين أنها تحتوي على مظاريف مليئة بالأموال؛ لتقوم على الفور بالاتصال بالأسرة صاحبة الأريكة وتعيدها إليهم، فحصلت على ألفي دولار مقابل أمانتها.