أمانة تبوك تشارك في اليوم العالمي للبيئة “لا نملك سوى أرض واحدة”

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نظمت أمانة منطقة تبوك مع جمعية تراحم تبوك ، برنامجاً توعوياً للمحافظة على البيئة ، والإسهام في أعمال النظافة العامة ، بمشاركة الفرق التطوعية، تماشياً مع يوم البيئة العالمي لعام 2022 ، والذي جاء تحت شعار ” لا نملك سوى أرض واحدة ” .

وقامت ” الأمانة ” بتوزيع عدد من حاويات الفرز بأربعة ألوان ، خصصت خلالها اللون الأصفر لمخلفات المعدن، والأخضر لمخلفات الزجاج، والأحمر لمخلفات البلاستيك، والرمادي لمخلفات الورقيات ، في مختلف الأماكن العامة ، وزراعة عدد من المواقع بالأزهار والورود في منتزه الأمير فهد بن سلطان .

وتأتي مساهمة أمانة منطقة تبوك في هذه البرامج إيماناً منها بأهمية التوعوية التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى جميع المواطنين والمقيمين ، وتأكيداً منها بأهمية المشاركة المجتمعية في مثل هذه الأيام البيئية ، والارتقاء بجودة الحياة وتحقيق مستهدفات الاستدامة ‏البيئية وتحسين المشهد الحضري على المستوى ‏الإقليمي والدولي ، بالإضافة إلى دورها في القيمة الجمالية للمدينة وزيادة المسطحات الخضراء وتقليل نسب التلوث في الهواء ، مشيرةً إلى أن اختيار أنواع الورود المزروعة يأتي وفق محددات ، أهمها ملاءمة الأزهار لظروف المدينة المناخية .