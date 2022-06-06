ألغت متابعته ورد بصورة .. الشائعات تطارد ياسمين عبد العزيز والعوضي في سويسرا | خبر



بين الحين والآخر تنتشر شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن علاقة الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي، على الرغم من ظهورهما سويا كثيرا سواء في البرامج أو من خلال صور وفيديوهات ينشرونها عبر حساباتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن خلال اليومين الماضيين عادت الشائعات من جديد وبقوة عن وجود خلافات بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، وذلك بعدما قامت بإلغاء متابعته عبر Instagram وحذفت صور وفيديوهات له، فيما أبقت على بعض الصور الأخرى.

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ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

وحدث ذلك بعد يوم واحد فقط من كشفها عن مرورها بوعكة صحية وتواجدها في سويسرا حيث تخضع للعلاج.

ياسمين عبد العزيز

وفي نفس الوقت نشر أحمد العوضي صورة له من سويسرا مما يعني تواجده مع ياسمين خلال رحلة علاجها وهو ما قد ينفي أي شائعات بخصوص توتر علاقتهما.

أحمد العوضي في سويسرا

وكانت ياسمين عبد العزيز كشفت الجمعة الماضية عن تعرضها لوعكة صحية حجزت على إثرها بالمستشفى.

لم توضح ياسمين عبد العزيز تفاصيل وعكتها الصحية، مكتفية بالتعليق على الصورة قائلة: “الحمد لله على نعمة الصحة”.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز مسلسل “اللي مالوش كبير” مع زوجها أحمد العوضي وحقق المسلسل نجاحا كبيرا خلال عرضه في شهر رمضان الماضي.

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

ومسلسل “اللي مالوش كبير” من تأليف عمرو محمود ياسين، إنتاج سينرجي، إخراج مصطفى فكري، وشارك في بطولته خالد الصاوي، خالد سرحان، دينا فؤاد، دنيا عبد العزيز، فتوح أحمد، عايدة رياض، بدريه طلبة، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، محمود حافظ، بسنت النبراوى، هدى الإتربى، أحمد الرافعى محمود ياسين “جونيور” وآخرين.

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