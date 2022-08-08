أكثر من 10 آلاف مستفيد من مشروع مبادرون3 بجامعة الملك خالد في مرحلته الأولى » صحيفة الرأي الإلكترونية

– أبها

تواصل جامعة الملك خالد ممثلة في وكالة الجامعة للأعمال والاقتصاد المعرفي بالتعاون مع مختلف الجهات بالجامعة، تقديم برامج مشروع “مبادرون3″، الذي انطلق في بداية شهر رمضان المبارك، ويستمر حتى نهاية إجازة الصيف.

وأوضح وكيل الجامعة للأعمال والاقتصاد المعرفي الأستاذ الدكتور عبداللطيف بن إبراهيم الحديثي المشرف العام على المشروع، أن مشروع مبادرون في نسخته الثالثة يهدف إلى استثمار أوقات الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات الجامعة وأبنائهم وبناتهم ومختلف أفراد المجتمع من الرجال والنساء والعمل على رفع المستوى المعرفي والمهني لهم.

وأشار الحديثي إلى أنه شارك في تقديم برامج المشروع مجموعة من الأساتذة والخبراء والمدربين المؤهلين من داخل الجامعة وخارجها، حيث بلغ عدد المبادرات المنفذة حتى الآن 16 مبادرة، شاركت في تنفيذها 9 جهات، في حين بلغ عدد المسجلين 15073 مسجلًا، وتجاوز عدد المستفيدين 10370، بواقع 246 ساعة من المبادرات، و1440 ساعة تطوعية، شارك في تقديمها 51 مختصًّا ومختصة.

وأبان الحديثي أن المشروع مازال يشتمل في المرحلة الثانية من النسخة الثالثة على 29 مبادرة متنوعة (صحية، تقنية، بحثية، مهارية، تطويرية)، تقام خلال هذا الشهر.

يذكر أن المشروع حقق نجاحًا كبيرًا في نسختيه السابقتين، فيما اتسمت برامج المشروع في نسخته الثالثة بالنوعية والاتساق مع متطلبات المجتمع والتنمية بشكل أعمق، كما قدم المشروع سلسلة من البرامج المخصصة للأطفال والأسرة.