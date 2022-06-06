أكبر 4 مرات من كوكبنا.. اكتشاف أرض فائقة تدور حول نجم قريب



توصل فريق دولي من علماء الفلك إلى اكتشاف كوكب خارجي جديد للأرض الفائقة يدور حول نجم قزم قريب يعرف باسم “روس 508”.



وتبين أن العالم الفضائي المكتشف حديثًا ، والذي حصل على اسم “روس 508 ب”، أكبر بأربع مرات على الأقل من كوكب الأرض، وتم تفصيل الاكتشاف في ورقة نشرت في 24 مايو على موقع ” أرخايف”.

و”الأرض الفائقة” هي كواكب أضخم من الأرض، ولكنها لا تتجاوز كتلة نبتون، ورغم أن هذا المصطلح يشير فقط إلى كتلة الكوكب، إلا أنه يستخدم أيضًا من قبل علماء الفلك لوصف كواكب أكبر من الأرض، ولكنها أصغر من ما يسمى “نبتون الصغيرة”.

والآن، اكتشف علماء الفلك بقيادة هيروكي هاراكاوا من تلسكوب سوبارو باليابان، كوكبًا جديدًا من فئة الأرض الفائقة، باستخدام أداة الأشعة تحت الحمراء دوبلر (IRD) على تلسكوب سوبارو، وأجروا قياسات السرعة الشعاعية، ووجدوا أنه يقع على بعد حوالي 36.5 سنة ضوئية.

وأوضح الباحثون أن الكوكب المكتشف حديثًا “روس 508 ب” لديه كتلة دنيا تبلغ أربع كتل أرضية ويدور حول مضيفه كل 10.75 يومًا على مسافة حوالي 0.053 وحدة فلكية منه.

ووفقًا لعلماء الفلك، فإن قياسات هذا الكوكب تجعله بالقرب من الحافة الداخلية للمنطقة الصالحة للسكن.

ولا يزال الانحراف المداري الدقيق للكوكب غير معروف ويمكن أن توفر المزيد من الدراسات حول هذا الأمر معلومات مهمة حول أصل الكوكب.