أقر المغني كريس براون بأنه مذنب في مشاجرة اندلعت في ملهى ليلي في لندن



ا ف ب —



أقر المغني الأمريكي الحائز على جائزة جرامي، كريس براون، الجمعة، بأنه مذنب في مشاجرة في ملهى ليلي في لندن، أدت إلى إصابة منتج موسيقي.

وقام براون (37 عاما) بتغيير اعترافه خلال جلسة استماع في محكمة ساوثوارك كراون في لندن. وكان قد نفى في السابق اتهامات أكثر خطورة بشأن مشاجرة 2023.

وفي مقابل الإقرار بالذنب، أسقط المدعون تهم الاعتداء ومحاولة التسبب في أذى جسدي خطير وحيازة سلاح هجومي.

ونفى براون مهاجمة أبراهام دياو بزجاجة في ملهى Tape الليلي في حي مايفير الفخم في فبراير 2023.

وقال ممثلو الادعاء إن الشجار تم تصويره على كاميرا مراقبة أمام نادٍ مليء بالناس.

وتم إطلاق سراح براون بكفالة قدرها 5 ملايين جنيه إسترليني (6.75 مليون دولار)، مما سمح له بجولة الصيف الماضي في أوروبا وأمريكا الشمالية.

تم إطلاق سراحه بكفالة مرة أخرى يوم الجمعة وسيُحكم عليه في 26 أكتوبر بتهمة الشجار.

براون، الذي صعد إلى النجومية عندما كان مراهقًا في عام 2005، فاز بأول جائزة جرامي لأفضل ألبوم آر أند بي في عام 2011 عن أغنية “FAME”. حصل على المركز الثاني في نفس الفئة عن فيلم “11:11 (ديلوكس)” في وقت سابق من هذا العام.

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