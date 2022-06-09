أقراط للأذن غير المثقوبة من تيفاني آند كو Tiffany & Co

أقراط للأذن غير المثقوبة من تيفاني آند كو Tiffany & Co

حظيت موضة أقراط الأذن غير المثقوبة برواج ملحوظ بين الصبايا في الآونة الأخيرة، حيث يُمكن اعتماد أكثر من قرط في الأذن الواحدة والظهور بإطلالة عصرية دون الاضطرار إلى ثقب الأذن.وقدمت دور المجوهرات العالمية تصاميم عصرية تناسب مختلف الإطلالات اليومية من أقراط الأذن غير المثقوبة.في السطور التالية، تقدم لكِ “سيدتي.نت” أبرز تصاميم أقراط للأذن غير المثقوبة لإطلالة عصرية جريئة.

قدمت ماركة تيفاني آند كو Tiffany & Co العديد من التصاميم الجذابة لأقراط للأذن غير المثقوبة أعجبنا منها هذا التصميم لأقراط Rope Six-Row، التي جاءت بتصميم مستوحى من الحبال الأنيقة المتقاطعة بواسطة الألماس اللامع، لتشكل تصميمًا راقيًا يخطف الأنظار.

صُممت الأقراط من الذهب عيار 18 قيراط والبلاتين، مع الألماس الدائري اللامع بوزن 0.51 قيراطًا.

أقراط للأذن غير المثقوبة من ميسيكا Messika

أقراط للأذن غير المثقوبة من ميسيكا Messika

لتصميم أكثر عصرية وجاذبية، قدمت ماركة ميسيكا Messika قرط Clip d’Oreille Move Romane الذي صُمم من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطًا، وجاء مرصوفًا بالألماس بوزن 0.17 قيراط، وهو مصنوع يدويًا يمكن ارتداؤه بمشبك دون ثقب الأذن، لإطلالة تخطف الأنظار.

أقراط للأذن غير المثقوبة من أنوشكا Annoushka

أقراط للأذن غير المثقوبة من أنوشكا Annoushka

لإطلالة أكثر فخامة تناسب سهراتكِ، نرشح لكِ قرط Dusty Diamonds من ماركة من أنوشكا Annoushka، الذي صُنع يدويًا من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطًا بلمسة نهائية مصقولة عالية النعومة، وجاء مرصوفًا بـ12 ماسة بوزن بوزن يبلغ 0.36 قيراطًا.

ويبدو هذا القرط رائعاً عند ارتدائه بمفرده أو على شكل طبقات جنبًا إلى جنب مع مزيج من الأقراط بنفس التصميم العصري.

تابعي المزيد مجوهرات من اللؤلؤ الأبيض لإطلالة ناعمة لعروس 2022

أقراط للأذن غير المثقوبة من بوشرون Boucheron

أقراط للأذن غير المثقوبة من بوشرون Boucheron

بتصميم راقٍ وجذاب يناسب سهراتكِ ويمنحكِ إطلالة أنثوية فاخرة، قدمت ماركة بوشرون Boucheron هذه الأقراط من مجموعة Serpent Bohème، التي صُنعت من قبل الحرفيين في الدار لتقديم تصاميم مستوحاة من الثعبان، حيث تم الجمع بين الذهب الأصفر والألماس لإبراز فخامة هذا الإبداع.

صُممت الأقراط من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطًا، وجاءت مرصوفة بـ 16 ماسة مستديرة بوزن 0.75 قيراطًا.

أقراط للأذن غير المثقوبة من شانيل Chanel

أقراط للأذن غير المثقوبة من شانيل Chanel

قدمت ماركة شانيل Chanel موديلات عصرية جذابة لأقراط للأذن غير المثقوبة، أعجبنا منها هذا الموديل لأقراط مطلية بالذهب، على شكل شعار الماركة CC، مع مشبك للإغلاق، لإطلالة أنيقة وجذابة تناسب أوقات اليوم المختلفة.

تابعي المزيد موديلات قلادات شوكر بتصاميم جذابة