أفكار لديكورات حفل الزفاف على الشاطئ

أساسيّات في ديكورات الأعراس المنظمة على الشاطئ

اللون الأبيض يطغى على ديكورات حفل الزفاف المنظّم على الشاطئ

يتقدّم اللون الأبيض عناصر الحفل، لا سيّما المقاعد والطاولات والممر والكوشة والزينة.

تفيد الاستعانة بالورود المتناسقة مع لون الديكور العام الأبيض، أي الأزهار الصفر والخضر والفوشيا… أفكار الديكور الخاصّة بحفل الزفاف المنظّم على الشاطئ تبعد عن التكلّف

تبدو المفروشات الخشبيّة مناسبة للحفل الذي ينظّم على الشاطئ، فالخشب مادة عضوية تنسجم مع الطابع البحري. المفروشات الخشبية، لا سيما الطاولات، توزّع على الشاطئ

تصمّم مناطق عدة ضمن حفل الزفاف المنظّم على البحر، الأمر الذي يلفت أنظار المعازيم، كما ينجح حفل التصوير.

تبعد ديكورات حفل الزفاف المنظم على الشاطئ عن التكلّف، فالبحر كفيل بإنجاح التصميم الذي ينحو إلى البساطة.

لا ينصح بأن تُغلق مساحة حفل الزفاف بالستائر، وذلك لأن طبيعة الحفل مفتوحة.

توزّع لافتات مميّزة ومتناسقة مع ديكورات حفل الزفاف على الشاطئ، حيث الممرّ، على أن تكون اللافتات مصمّمة من الخشب، ومدونة عليها عبارات مُعبرة عن المناسبة أو أسماء العروسين أو حتّى عبارات التهنئة المختلفة.

إضاءة حفل الزفاف

نموذج يبيّن مصادر متعدّدة في إضاءة حفل الزفاف على الشاطئ

في سعي العروسين إلى تمييز حفل زفافهما، يبدو اختيار شاطئ البحر مكانًا موفقًّا للعرس؛ فما هي أسس تنسيق ديكورات حفلات الزفاف على إيقاع صدى الأمواج؟مصمّمة ومنظمة الأعراس شروق أشرف تجيب عن سؤال “سيدتي. نت”، معدّدة الأفكار الآتية.

عن إضاءة حفل الزفاف الذي يتخذ من الشاطئ مطرحًا له، تقول المصمّمة إن “الشمعدانات أو فروع النور والإضاءة أو الستائر المضيئة، كلها مساعدة في هذا الإطار”، داعية إلى التنسيق مع إدارة الفندق التي تستثمر الشاطئ، حيث الحفل، من أجل تنفيذ الأفكار سالفة الذكر، وتعزيز الإضاءة.