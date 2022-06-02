أفضل الوجهات الساحلية للغطس في العالم خلال 2022 (صور)



تتعدد الوجهات الساحلية الرائعة التي تصلح لأن تكون مركزا لممارسة رياضية الغطس في جميع أنحاء العالم.



ويكشف موقع “ذا ترافيل” ضمن هذه القائمة عن عدد من أفضل الوجهات للمارسة الغطس خلال عام 2022 الجاري، ضمن أبرز الوجهات الساحلية.

جزر سليمان

وتشمل منطقة جزر سليمان، وهي دولة تقع في جنوب المحيط الهادي، و تتألف من أكثر من 990 جزيرة، وهي من الدول التي تتبع المملكة المتحدة.

جزر الكايمان

أيضا من ضمن قائمة أفضل الوجهات لممارسة الغطس هذا العام، منطقة جزر الكايمان، التابعة للتاج البريطاني أيضا، وتقع غرب البحر الكاريبي.

شعاب توباتها المرجانية

من الوجهات الساحلية التي ستكون مثالية أيضا للمارسة الغطس هذا العام، منطقة شعاب توباتها المرجانية، وهي منطقة محمية تقع في الفلبين في وسط بحر سولو.

دولة “بيليز”

كذلك سواحل دولة “بيليز”، التي تقع في أمريكا الوسطى، تأتي ضمن أفضل الوجهات الساحلية للغطس هذا العام.

جزر المالديف

ضمن أبرز اختيارات “ذا ترافيل” جاءت جزر المالديف بين أبرز الوجهات للمارسة رياضة الغطس هذا العام.

دولة “فيجي”

وسواحل دولة “فيجي”، التي تعرف أيضا بجمهورية جزر فيجي، وهي دولة جزرية في ميلانيزيا في جنوب المحيط الهادئ.

جزيرة سوكورو

وجزيرة سوكورو، التي رشحها الموقع ضمن أبرز الوجهات الساحلية للمارسة رياضة الغطس خلال العام الجاري، وهي جزيرة بركانية صغيرة في جزر ريفيلاجيجيدو، وتتبع دولة المكسيك.