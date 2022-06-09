أصالة توعد جمهورها بألبوم مصري قوي وتؤكد: عشت معه وإله

أكدت الفنانة اصالة، إنه ا تُحضر مفاجأة جديدة لجمهورها ومحبيها بألبوم جديد سيكون باللهجة المصرية الخالصة، مؤكدة أنها عاشت معه وقتًا طويلًا بعدت فيه عن أولادها وأصدقائها وكل شئ من الممكن أن يشغلها عنه، مشيرة إلى أنها أوشكت على الانتهاء من تسجيله.

وقالت أصالة، علي حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “بوعدكم بألبوم مصري من أحلى ما عملت.. عشت معه وإله كلّ الوقت الطّويل اللي مرق.. بعدت عنّ ولادي ورفقاتي وتركت كلّ شي ممكن يشغلني عنّه.. أنا بهالألبوم مُتحرّرة من جميع قيودي.. غنّيت متلّ مابحلمّ وعدت الغُنا مرّات ومرّات. وقرّبنا نخلص ادعوا لي”.

من ناحية أخرى، تحيى النجمة السورية أصالة نصري، حفلًا غنائيًا في دولة الكويت، الجمعة 10 يونيو الجارى، وتقدم خلاله باقة مميزة من أشهر أغنياتها، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول العربية في موسم الصيف.

و تعيش الفنانة السورية أصالة، حالة من النشاط الفني، حيث أحيت عدة حفلات الفترة الماضية في مصر والسعودية، وتحدثت أصالة في تصريحات تليفزيونية عن أعمالها الفنية المقبلة، حيث أكدت أنها سجلت ديو جديد مع المطربة أسماء لمنور، من المقرر طرحه على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب خلال منتصف الشهر المقبل.