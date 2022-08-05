أصالة تطرح أغنية “زي المعجزات” | فيديو



طرحت الفنانة أصالة أغنية “زي المعجرات” عبر قناتها على YouTube.

وأغنية “زي المعجزات” من كلمات محمد الأياتي، ألحان أيمن أرتيست، وتوزيع بيدو أرتيست.

وتقول كلمات أغنية “زي المعجزات”:

زي المعجزات بقت الساعات ثواني

هو دة حلم ولا تهيؤات وخداني

زي السحر ده اللي حصل معاك و معايا

حاجة غريبة فجأة رمت هواك جوايا

إيه ده إيه ده

لاء ده قلبي بجد طاير مش هنا

كده كده

مهما أخبي خلاص عينيا مبينة

أهو كده .. دي الحياه بتبدأ بلمسة حنينة

مستحيلات كتيرة بقت في حبك ممكنة

من أول ماجيت حساك مليت حياتي

أيوة أنا بس دلوقتي ابتديت حكاياتي

كام إحساس ماظنش عمره كان في بالي

عشته معاك ياريتك من زمان قلتهالي