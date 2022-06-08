أشرف عبد الباقي: أنا الشرير في مسلسل “الشادر” (فيديو) | خبر



تحدث الفنان أشرف عبد الباقي عن دوره في مسلسل”الشادر” الذي يشارك في بطولته إلى جانب الفنانة ياسمين صبري.

كان ذلك خلال لقائه في برنامج The Insider بالعربي من تقديم إيلي نخلة عبر قناة “دبي”.

نرشح لك: أول فيلم يظهر وجه النبي محمد.. سحب “سيدة من الجنة” من دور العرض في بريطانيا بدعوى إساءته للإسلام

وقال أشرف عبد الباقي: أقدم شخصية جديدة، أنا زعيم شادر السمك، رجل شرير ويحب السيطرة واحتكار السوق، هذه الشخصية رأيناها في أعمال كثيرة أتمنى ألا أقدمها مثل الشخصيات التي شاهدناها في أعمال أخرى.

فريق عمل مسلسل الشادر

وتابع: المسلسل لا زال في مرحلة الكتابة، عقدنا جلسات عمل مع المخرج، وحتى الآن لم أحضر للشخصية بشكل كامل انتظر استكمال الكتابة حتى أبدأ المذاكرة.

ومسلسل “الشادر” من تأليف مصطفى حمدي وإخراج سامح عبد العزيز وبطولة ياسمين صبري وأشرف عبد الباقي، طارق صبري، محمود حافظ، طارق عبد الحليم وعزوز عادل وندى عادل. ومكون من 15 حلقة ومن المقرر عرضه عبر إحدى المنصات.

أشرف عبد الباقي

وتجسد ياسمين صبري دور فتاة شعبية لأول مرة، أما طارق صبري يظهر في دور “طبيب” ابن معلم كبير في شادر السمك.

يذكر أن آخر مسلسلات أشرف عبد الباقي “أنا وهي” تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة أحمد حاتم، أشرف عبد الباقى، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، محسن منصور، محمود البزاوى، سلوى محمد على، ندا عادل، محمد الصاوى، وعدد من ضيوف الشرف.

أشرف عبد الباقي

اقرأ أيضا:

#شرطة_الموضة: تعديلات منى زكي على فستانها في حفل إطلاق مجموعة بولجاري الجديدة … أغلقت الفتحة الجانبية

محمد صبحي : المشاهير يخلقون الفضائح لأنفسهم وزواج أو طلاق الفنان لا يهم الجمهور

بعد 39 عاما.. مايا يزبك صاحبة أغنية “حبيبي يا عيني” في أحدث ظهور لها.. كيف أصبحت؟ (فيديو)

محمد الشرنوبي يعلن انتهاء عقده مع شركة “إيرث برودكشن”: أنا بقيت حر (فيديو)

لا يفوتك- محمد منير ويحيى خليل قصة خلاف عمره 40 عامًا .. لعنة نجاح “شبابيك” الذي يراه البعض أعظم ألبومات الملك

حمل آبلكيشن FilFan … و(عيش وسط النجوم)

جوجل بلاي| https://bit.ly/36husBt

آب ستور|https://apple.co/3sZI7oJ

هواوي آب جاليري| https://bit.ly/3LRWFz5

