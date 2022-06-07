أسعار العملات والنفط والذهب اليوم
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أَصَدَرَتْ وكالةُ الأنباءِ السعودية “واس” النشرةَ الاقتصاديةَ اليوميةَ لأسعارِ العملاتِ والمعادنِ والنفطِ.
ووفق “النشرة الاقتصادية” بلغَ سعرُ صرفِ العملاتِ مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:
العملات اليوم:
الريال السعودي 3.75 .
الدرهم الإماراتي 3.67 .
الدينار البحريني 0.37 .
الريال العماني 0.38 .
الريال القطري 3.64 .
الدينار الكويتي 0.30 .
الجنيه المصري 18.68.
اليورو 0.93.
الجنيه الإسترليني 0.79 .
اليوان الصيني 6.67.
الذهب اليوم:
الذهب 1853.6 دولارًا أمريكيًا للأوقية.
الفضة 22.16 دولارًا للأوقية.
البلاتينيوم 1010.7 دولارات للأوقية.
البلاديوم 1969.21 دولارًا للأوقية.
النفط اليوم:
برنت 120.33 دولارًا أمريكيًا.
نايمكس خفيف 119.21 دولارًا.
نفط الغاز 1269.5 دولاراً.
الغاز الطبيعي 9.351 دولارات.
غاز البروبان 5966 دولارًا.
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