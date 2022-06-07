أسعار الذهب اليوم في السودان الثلاثاء 7 يونيو 2022.. نمو الطلب



ارتفعت أسعار الذهب في السودان في تعاملات اليوم الثلاثاء 7 يونيو/حزيران 2022، تزامنًا مع صعود المعدن النفيس عالميًا.

أسعار الذهب اليوم في السودان



صعد متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السودان، خلال التعاملات المسائية، إلى 27.140 ألف جنيه (59.58 دولار).

وزاد متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في السودان اليوم، إلى نحو 23.748 ألف جنيه (52.14 دولار).

كما ارتفع متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السودان، إلى نحو 20.355 ألف جنيه (44.69 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي خلال تعاملات اليوم في السودان، سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 15.832 ألف جنيه (34.76 دولار)، وفقًا لموقع “gold-price-today”.

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في السودان



وسجل متوسط سعر أوقية الذهب اليوم في السودان، خلال التعاملات المسائية، ارتفاعًا إلى نحو 844.041 ألف جنيه (1853 دولارًا).

فيما سجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في السودان، نحو 189.982 ألف جنيه (417.08 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميًا



وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، لكنها تظل قرب أدنى مستوياتها في أسبوع، وسط حالة ترقب وحذر من المستثمرين في انتظار بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع ومراقبة توقعات رفع الفائدة التي تؤثر بشكل مباشر على تحركات المعدن الأصفر.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.28% إلى 1849.10 دولار للأوقية، كما زاد سعر التسليم الفوري بنسبة 0.30% إلى 1847.67 دولار للأوقية، بعدما سجلت في وقت سابق اليوم 1836.10 دولار وهو المستوى الأدنى منذ الأول من يونيو.

على جانب آخر، انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم يوليو 0.42% عند 22.01 دولار للأوقية، كما تراجع سعر البلاتين للتسليم الفوري 0.73% عند 1010.04دولار، بينما ارتفع سعر البلاديوم 0.74% إلى 2017.49 دولار.