أسرة صحفي إيراني تتهم “طهران” باختطافه من تركيا



اتهمت أسرة الصحفي الإيراني المعارض، محمد باقر مرادي، الأحد، السلطات الإيرانية باختطافه من داخل تركيا.



ونقلت وسائل إعلام إيرانية معارضة عن وسائل إعلام تركية أن “الصحفي محمد باقر مرادي الذي يعيش في أنقرة منذ تسع سنوات كلاجئ، اختفى أثره في 30 من مايو/أيار الماضي”.

وعثرت الشرطة التركية على سيارته مهجورة في مكان الحادث، وفقاً لما ذكرته صحيفة “ديلي صباح” التركية، مشيرة إلى أنه “غادر منزله في 30 مايو/أيار الماضي لشراء الخبز، لكنه لم يعد قط”.

وبحسب صحيفة “حريت” التركية فإن عائلته تقدمت بشكوى إلى النيابة العامة التركية، قائلة إن أجهزة المخابرات الإيرانية اختطفت محمد باقر مرادي، وفتحت الشرطة التركية تحقيقا للعثور عليه.

وقال حسين مرادي، والد الصحفي المختطف، إن “الهاتف المحمول لولده غير متوفر وخارج التغطية منذ اختفاء أثره”، مضيفاً أنه “يتهم السلطات الإيرانية باختطافه”، مبينا أن “ابنه مطلوب للسلطات الإيرانية”.

وحتى الساعة 11:00 ت.غ لم يصدر تعقيب رسمي من السلطات الإيرانية أو التركية حول ما ذكرته وسائل الإعلام.