أزمة كاريبي جديدة قادمة في أكتوبر مع كل عواقبها

تحت العنوان أعلاه، كتب أليكسي بوبلافسكي، في “غازيتا رو”، حول خطر أن تحل إدارة بايدن أزماتها الداخلية بحروب خارجية قد تصل إلى حرب نووية مع روسيا.

وجاء في المقال: كتبت صحيفة بوليتيكو أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في حالة من اليأس بسبب عدم قدرتها على التغلب على موجة التحديات التي تجتاح الدولة. من بين المشاكل الرئيسية ما يسمى بالتضخم العالمي، وارتفاع أسعار الوقود، وعملية روسيا في أوكرانيا وعدد من الأزمات المحلية.

وفقا للخبراء الذين قابلتهم “غازيتا رو”، المشكلة الأكبر لسيد البيت الأبيض وفريقه هي الاقتصاد. فكبير الباحثين في معهد الولايات المتحدة الأمريكية وكندا التابع لأكاديمية العلوم الروسية، فلاديمير فاسيليف، يرى أن الوضع بالنسبة لإدارة بايدن يتغير نحو الأسوأ مؤخرا.

يفسر بايدن ارتفاع أسعار الوقود بتصرفات روسيا في أوكرانيا، بينما في موسكو يؤكدون أن الزيادة في سعر البنزين ترجع تحديدا إلى العقوبات التي فرضتها واشنطن على روسيا.

وبحسب وسائل إعلام أميركية، تحاول إدارة بايدن تغيير الوضع، بما في ذلك الضغط على السعودية لزيادة إنتاج الرياض النفطي، الأمر الذي ينبغي أن يخفض السعر. ومع ذلك، لم يكن من الممكن حتى الآن عكس عملية ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة.

ولا يستبعد فاسيليف أن لا يتمكن البيت الأبيض من تغيير الوضع الاقتصادي، رغم محاولات الحزب الديمقراطي إخفاء المشاكل في الفضاء الإعلامي. وقال فاسيليف: “يتفق معظم الاقتصاديين الأمريكيين المؤثرين على أن البلاد أمام خيارين: هبوط مرن أو هبوط قاس. ولكن، في كلتا الحالتين، من الواضح أن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على تجنب الركود في اقتصادها. في مثل هذه الظروف، من الممكن أن يحاول البيت الأبيض، بسبب عدم قدرته على حل مشاكل الاقتصاد، استغلال أزمة السياسة الخارجية لتغطية الوضع داخل البلاد. أي أن إدارة بايدن يمكن أن تدفع البلاد إلى حافة حرب عالمية أو صراع نووي مع روسيا”.

وأضاف فاسيليف: “إذا سار البيت الأبيض على هذا النحو، فقد نجد أنفسنا، بحلول شهر أكتوبر، أمام نسخة ثانية من أزمة الكاريبي مع كل العواقب المترتبة على ذلك”.

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