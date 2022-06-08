أروى جودة تبدأ تصوير “حرب نفسية” فى هذا الموعد

تستعد الفنانة أروى جودة، لاستئناف تصوير مسلسلها الجديد “حرب نفسية”، للمخرج أحمد شفيق بداية الأسبوع المقبل داخل أحد استوديوهات شبرامنت، وذلك بعد عدة تأجيلات بسبب انشغالها في تصوير مسلسل” بابلو” الذي عرض خلال شهر رمضان الماضى.

مسلسل “حرب نفسية” بطولة أروى جودة، جيهان خليل، مصطفى درويش، أشرف زكي، عصام السقا وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن الشايب وإخراج أحمد شفيق، وتدور الأحداث في إطار من السيكو دراما، ومكون من 15 حلقة.

ويشار إلى أن أروى جودة تعاقدت مؤخراً على المشاركة في بطولة فيلم “بنات رزق” ويشارك في بطولته غادة عادل، مي عمر، شيرين رضا، رزان مغربي، وعدد آخر من الفنانين وجاري التعاقد معهم، والفيلم فكرة إسحق إبراهيم، وسيناريو وحوار كريم شيرين، وإخراج مرقس عادل.