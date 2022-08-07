أركز على اختيار أدوار متنوعة وأحاول التوفيق بين حياتى المهنية والأسرية‎‎

قالت الفنانة مى كساب، إنها تركز في الوقت الحالي على اختيار أدوار متنوعة وليست متكررة، وتحب الظهور في شخصيات مختلفة.

وأكدت مى كساب أثناء حلولها ضيفة في برنامج “فن مشكل” تقديم إذاعة شعبى إف أم،اليوم السبت، أنها تشارك في فيلم بعنوان “الخميس اللي جاي” بطولة عمرو عبد الجليل وإخراج حسن صالح وبه أحداث كوميدية خطيرة والمخرج هو من قام بترشيحها للعمل كما أن وجودها مع عمرو عبد الجيل ستكون تجربة هايلة كما أنها تستعد لتصوير فيلم “سنة أولى خطف” مع الفنانين بيومى فؤاد وياسر الطوبجى وأحمد فتحى.

وأضافت أنها لم تكن لديها موهبة التمثيل لأن موهبتها الأساسية هي الغناء ولكن والدها دعمها حتى اتجهت للتمثيل وأنها متوقفة عن الغناء لتركيزها على التمثيل في هذه الفترة كما أنها ليست متسرعة على العودة.

واختتمت مى كساب حديثها أقوم حاليًا بتربية ثلاثة اولاد مع العمل وأحاول التوفيق بين حياتي المهنية وحياتي الأسرية.