أرقام رئيسية تحدد مصير بوريس جونسون 

يواجه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تصويتًا بحجب الثقة لعزله من منصبه مساء اليوم، وكعادة المملكة المتحدة فإن الأمر ليس بسيطًا وهناك عدد معين من الأرقام التي ستحدد مصيره، فهل يكون مصيره مثل تيريزا ماي أم مارجريت تاتشر أم سيكتب صفحات جديدة في التاريخ؟

مستقبل غامض

بحسب موقع الإندبندنت، فإنه حتى لو فاز جونسون في التصويت فإنه لا يزال يواجه مستقبلاً غامضًا للغاية، حيث عليه أن يثبت أنه لا زال الرجل المناسب لقيادة حزب المحافظين، وسيعتمد هذا على مدى نجاحه في الفوز بالتصويت هذا المساء.

أرقام الرئيسية تحدد مصير بوريس جونسون

1- %15 من حزب المحافظين

بموجب قواعد حزب المحافظين، تبدأ المنافسة على قيادة الحزب عندما يطالب 15% من نواب الحزب بتغيير زعيمهم، وهي نسبة قليلة كما يبدو وهذا يمثل تحديًا كبيرًا.

2- 54 خطابًا

يوجد حاليًا 359 عضوًا في البرلمان من حزب المحافظين، ويحتاج الأمر إلى 54 خطابًا فقط بشأن سحب الثقة حتى يبدأ الاقتراع، ودائمًا ما تكون الرسائل سرية والشخص الوحيد الذي يعرف عدد الرسائل التي تم تقديمها هو رئيس اللجنة، السير جراهام برادي.

3- 180 نائبًا

في التصويت هذا المساء، سيتعين على جونسون الفوز بـ 180 صوتًا للبقاء كزعيم لحزب المحافظين ورئيس للوزراء، وهذا يعادل أكثر من 50% من أصوات النواب.

4- 133 صوتًا

إذا حصل المعارضون لبوريس في حزبه على 133 صوتًا، فسيكون أداء جونسون سيئًا في الاقتراع، وسيواجه غالبًا نفس مصير تيريزا ماي في عام 2018، فحينها أُجبرت ماي على الاستقالة بعد نحو ستة أشهر من التصويت بحجب الثقة لأنها شعرت أنها فقدت دعم حزبها.

وهذا يعني أن الفوز بـ 180 صوتًا ليس كافيًا، فصحيح أنه سينجح لكن النسبة تدل على فقدان حزبه الثقة فيه.

5- 121 صوتًا

إذا فاز معارضو بوريس جونسون بـ 121 صوتًا لصالح إزاحة جونسون، فسيكون رئيس الوزراء سيئًا أيضًا مثل جون ميجور في تصويته بحجب الثقة في عام 1995، فهذا يعني أنه فقد نحو ثلث دعم حزبه.

6- يحتاج بوريس جونسون نسبة الـ 54%

إذا حصل جونسون على دعم 54% من دعم حزب المحافظين فسيكون قد فعل مثل مارجريت تاتشر في عام 1990، حيث كان هناك حينها 372 نائبًا عن حزب المحافظين في البرلمان وحصلت تاتشر على 204 صوتًا أي ما يزيد قليلاً عن 54%.



