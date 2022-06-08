أدعو جميع القوى السياسية لتجاوز خلافاتهم خلال الحوار المرتقب اليوم

دعا رئيس المجلس السيادي في السودان عبدالفتاح البرهان، جميع القوى السياسية لتجاوز خلافاتهم خلال الحوار المرتقب اليوم الأربعاء.

وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس السيادي الانتقالي بالسودان عبدالفتاح البرهان، إن حكومة كفاءات وطنية ستتولى تسيير أمور الدولة حتى الانتخابات المقررة في يوليو 2023.

وأكد رئيس مجلس الانتقال السوداني عبدالفتاح البرهان، التزام المجلس بالوثيقة الدستورية، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة استجابت لثورة الشباب في السودان.

وأعلن رئيس مجلس السيادية الانتقالي عبدالفتاح البرهان، إعفاء الولاة في مختلف أنحاء السودان، وحل الحكومة ومجلس السيادة الانتقالي، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.