أحمد ناجي يشيد بأداء أبوجبل بعد مباراة مصر وغينيا

فاز المنتخب الوطني المصري، بهدف نظيف على حساب نظيره منتخب غينيا، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا.

وتحدث أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق، في تصريحات له عبر قناة ETC، أن منتخب مصر عانى في بداياته خلال مباراة غينيا بسبب عدم الاعتماد على صانع ألعاب منذ بداية اللقاء.

وأضاف أحمد ناجي، رجعنا لأدائنا الطبيعي بعد اللعب بصانع ألعاب، ومحمد صلاح تحول لصانع ألعاب خلال المبارة، على الرغم من المفترض أنه يكون هو من يصنع له الآخرين، لكن بعد نزول صانع ألعاب حقيقي، بدأت توضح خطورة المنتخب الوطني.

وأكد مدرب حراس مرمى الفراعنة، أن المنتخب الغيني جيد ومنظم جدًا ويمتلك أسماء كبيرة، وأداء حارس مرماه مميز.

وعن فترة تولي هيكتور كوبر تدريب المنتخب، قال ناجي: “كوبر كان مدرب حكيم ويعمل وينتظر ظهور نتائج عمله ولا يخضع للضغوط ونجح في إخراج كل ما لدى صلاح من إمكانيات.

وأتم، أبوجبل يستحق حراسة مرمى منتخب مصر.